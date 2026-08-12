Президент РФ назвал Екатеринбург одним из лидеров по развитию общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2026. Президент РФ Владимир Путин назвал Екатеринбург одним из российских мегаполисов, которые лидируют в комплексном развитии общественного транспорта.

«Развитие общественного транспорта, наряду со здравоохранением и жилищно-коммунальным хозяйством, входит в число ключевых задач региональных и муниципальных команд. В нашей стране есть примеры комплексного, по-настоящему прорывного, ориентированного на запросы жителей развития общественного транспорта. Здесь лидируют мегаполисы: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск», — сказал В. Путин на заседании президиума Госсовета, посвященном развитию общественного транспорта.

Президент также отметил Омскую область, которая, по его словам, лидирует в сфере цифровизации транспорта. В число лидеров вошла и Ивановская область, где недавно запустили наземное метро.