Минпромторг ослабит условия госзакупок импортной техники

УрБК, Москва, 12.08.2026. Минпромторг РФ предложил изменить порядок выдачи разрешений на закупку иностранной промышленной продукции для государственных заказчиков. Ведомство планирует разрешить импорт части партии, если российский производитель не может поставить необходимый объем продукции полностью, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на проект приказа Минпромторга.

Изменения касаются продукции радиоэлектроники, вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования и средств автоматизации.Сейчас государственные заказчики должны получать разрешение Минпромторга на закупку иностранной продукции, если отечественный аналог по каким-либо причинам недоступен.

Согласно проекту приказа, ведомство сможет выдавать разрешение не только на весь объем закупки, но и на его часть. Такой механизм предлагается применять, если российский производитель не способен изготовить всю необходимую партию или может обеспечить поставку только в отдельные периоды исполнения контракта. Кроме того, разрешение на закупку зарубежной продукции предлагается предоставлять в случаях, когда производство необходимого товара в России отсутствует или выпускаемая отечественными предприятиями продукция не соответствует потребностям заказчика.