«МегаФон» запустил 4G в трех населенных пунктах Артинского района

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Оператор «МегаФон» запустил сеть 4G в селах Курки и Бараба, а также деревне Малые Карзи Артинского района Свердловской области. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Новые базовые станции обеспечивают голосовую связь и мобильный интернет со скоростью до 60 Мбит/с. В трех населенных пунктах проживает более 1 тыс. человек.

В компании отметили, что оборудование установили с учетом роста нагрузки на сеть в летний период. Это позволит сохранять стабильное соединение при увеличении числа подключенных устройств.

С начала 2026 года оператор также улучшил покрытие 4G в селе Завьяловское, поселке Рудничном, Краснотурьинске, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

«Для жителей сельской местности важно оставаться со стабильным мобильным интернетом для работы и отдыха. Мы будем продолжать улучшать сеть в небольших населенных пунктах, в том числе в Артинском районе, поскольку это не просто даёт возможность приятно провести время, но и гарантирует безопасности в случае форс-мажоров — в любой момент и в любой месте абонент может связаться с экстренными службами. Комплексный подход к развитию сети позволяет обеспечить доступ к технологиям для наибольшего числа пользователей», — отметил технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Артём Цыпленков.