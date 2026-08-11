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11 августа 202613:11

Глава Екатеринбурга проверил уровень оснащенности детского лагеря «Спутник»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов продолжает инспекцию детских оздоровительных лагерей. Он посетил лагерь «Спутник» в Чкаловском районе и оценил уровень его оснащенности.

В официальном телеграм-канале А. Орлова сообщается, что за несколько последних лет в «Спутнике» построена газовая котельная, капитально отремонтированы системы водоснабжения и канализации, обновлены системы отопления и водоснабжения спального корпуса. За счет местного бюджета и средств самого лагеря выполнен ремонт в здании клуба-столовой. Кроме того, этим летом появился новый быстровозводимый спальный корпус на 49 мест. В следующем году планируется капитально отремонтировать помещения прачечной.

«Наша цель — сделать так, чтобы в будущем лагерь «Спутник» принимал ребят не только летом, а в течение всего года», — сообщил глава города.

В конце июля А. Орлов посетил детские оздоровительные лагеря «Юность» и «Мечта». В последнем он оценил обновленную инфраструктуру. С 2022 года здесь вели большую работу по модернизации территории и реконструкции столовой. Специалисты выполнили капитальный ремонт теннисной площадки с установкой нового игрового оборудования, расширили производственные цеха пищеблока, закупили современное технологическое оборудование и мебель. Также на территории построили новую газовую котельную и завершили технологическое присоединение к сетям газоснабжения.

В 2026 году городские власти увеличили бюджет на проведение всех необходимых работ по реконструкции детских оздоровительных лагерей до 600 млн руб. Еще более 100 млн руб. выделили из бюджета Свердловской области. На эти средства планируется построить быстровозводимый корпус в лагере «Спутник», медицинские пункты в «Волне» и «Изумруде». Модульные здания также установят в «Приозерном», «Бригантине» и «Рассветном».

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