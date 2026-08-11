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11 августа 202612:08

ГК «КОРТРОС» стала партнером общегородского Дня строителя в Историческом сквере Екатеринбурга

Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»
Фото предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2026. В Историческом сквере Екатеринбурга 8 августа состоялось общегородское празднование Дня строителя. ГК «КОРТРОС» выступила одним из партнеров мероприятия и организовала тематическую площадку для гостей праздника.

Фирменная зона АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС») объединила несколько форматов досуга. Для посетителей работали игры на ловкость и сообразительность, творческие мастер-классы, фотозоны, цифровые челленджи. Одной из самых популярных активностей стал интерактивный велосипед, позволяющий в цифровом формате проехать по самым живописным местам Академического района.

Главными событиями общегородского праздника стали розыгрыш двух автомобилей Lada Granta среди сотрудников строительных компаний и концерт группы Uma2rman. Музыка, развлекательные площадки и отличная погода объединили в Историческом сквере тысячи гостей.

«День строителя — общий праздник для всей отрасли, и для нас важно поддерживать его на разных уровнях. Всего двумя днями ранее мы отмечали районный День строителя в Академическом, где чествовали наших коллег и награждали лучших специалистов. Теперь мы рады стать частью общегородского события, которое объединяет профессиональное сообщество Екатеринбурга и дарит жителям города праздник», — отметил генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.

Напомним, празднование Дня строителя в Екатеринбурге началось с районного уровня: 6 августа в Преображенском парке Академического ГК «КОРТРОС» организовала праздник для жителей и профессионалов отрасли, где были награждены лучшие специалисты строительных компаний, работающие в районе.

«Академический» — первый в России и крупнейший в Европе проект комплексного освоения территории, который ГК «КОРТРОС» развивает с 2005 года. Мастер-план разработан французским архитектурным бюро Valode&Pistre. В 2021 году территория получила статус отдельного административного района Екатеринбурга. На сегодняшний день введено в эксплуатацию 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости, построены 6 школ, 15 детских садов, поликлиники и спортивные объекты.

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