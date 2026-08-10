ЦБ рекомендовал банкам поддержать пострадавший от терактов бизнес

УрБК, Москва, 10.08.2026. Банк России рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты и займы малых и средних предприятий, пострадавших в результате террористических актов. Об этом говорится в информационном письме регулятора.

Речь идет о компаниях, чьи логистические центры, склады, производственные, торговые, офисные и другие помещения пострадали в результате терактов. ЦБ рекомендует кредиторам рассматривать заявления предпринимателей об изменении условий кредитных договоров в рамках собственных программ реструктуризации независимо от наличия у заемщика права на кредитные каникулы. При этом кредиторам следует не начислять штрафы и пени за ненадлежащее исполнение обязательств, связанное с произошедшими событиями.

Кроме того, кредиторам рекомендуется воздержаться от требования о досрочном возврате кредита или займа и увеличения процентной ставки. При изменении условий договора банкам и другим кредиторам следует оперативно направлять заемщикам уточненную информацию о суммах и датах предстоящих платежей.

Банк России также рекомендовал бюро кредитных историй не учитывать проведенную реструктуризацию как фактор, ухудшающий оценку заемщика. Рекомендации по реструктуризации кредитов и займов будут действовать до 31 августа 2027 года включительно.