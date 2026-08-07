Металлурги ЕВРАЗ НТМК сыграли с самым молодым гроссмейстером России

УрБК, Нижний Тагил, 07.08.2026. Шестнадцать сотрудников ЕВРАЗ НТМК провели сеанс одновременной игры с самым молодым гроссмейстером России Иваном Землянским. Мероприятие состоялось в Музейно-выставочном центре предприятия в рамках празднования 100-летия Нижнетагильской шахматной федерации, сообщили в компании.

За шахматными досками встретились представители разных подразделений комбината, в том числе руководители, инженеры и технологи. Перед началом сеанса для Ивана Землянского провели экскурсию по Музейно-выставочному центру ЕВРАЗ НТМК. Гроссмейстеру рассказали об истории уральской металлургии от демидовского периода до современных производств, а также показали экспонаты из тагильской стали.

Иван Землянский выполнил норму гроссмейстера в возрасте 13 лет.

«Металлургия, как и шахматная партия, требует точнейшего расчета и железной выдержки. Впервые в стенах нашего Музейно-выставочного центра за одной доской с самым молодым гроссмейстером страны Иваном Землянским на равных играют работники и руководители комбината. Очень символично, что этот поединок проходит в год 100-летия Нижнетагильской шахматной федерации. ЕВРАЗ всегда поддерживал и будет поддерживать такие инициативы, ведь главный капитал нашего предприятия — это умные, думающие и увлеченные люди», — прокомментировал операционный директор ЕВРАЗ НТМК Константин Миронов.