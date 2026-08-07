Банкам осталось меньше трех месяцев для перехода на новую криптозащиту

УрБК, Москва, 07.08.2026. Российским банкам необходимо до конца октября перейти на новую версию системы криптографической защиты информации, иначе у части кредитных организаций могут возникнуть сложности с безопасной передачей данных внутри сети, работой процессинга и банкоматов, а также доступом к отдельным государственным информационным системам. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о переходе с системы защиты ViPNet Coordinator HW4 на новое поколение HW5. Как сообщили участники рынка, срок действия сертификатов ФСБ для ряда решений HW4 истекает 29 октября. При этом ранее производитель системы — компания «Инфотекс» — уведомлял клиентов о необходимости перехода на новую версию.

В «Инфотексе» отмечали, что о порядке перехода на новое поколение системы было объявлено еще в ноябре 2025 года, часть клиентов уже завершила миграцию. При этом техническая поддержка ViPNet Coordinator HW4 будет продолжаться до конца 2027 года для пользователей с действующими сертификатами расширенной поддержки. Однако, как отмечают эксперты, наличие технической поддержки не означает возможности продолжать использовать старую версию системы после окончания действия сертификатов ФСБ.

«Использовать HW4 после истечения сертификатов нельзя ни в каких сетях — техподдержка не заменяет действующий сертификат ФСБ», — пояснил председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов.

ViPNet Coordinator HW4 используется для защиты корпоративных сетей банков, включая филиалы, процессинговые центры и банкоматы. Система обеспечивает шифрование трафика и создание защищенных каналов связи. Новая версия HW5 представляет собой комплексное решение, объединяющее криптографический VPN-шлюз, межсетевой экран, системы обнаружения и предотвращения вторжений.

По словам экспертов, переход на HW5 требует не только установки нового программного обеспечения, но и перестройки инфраструктуры управления сетью. Управляющий RTM Group Евгений Царев отметил, что новые координаторы не поддерживают управление через прежнюю систему ViPNet Administrator, поэтому банкам необходимо внедрять новый комплекс управления ViPNet Prime.

«Банкам приходится перестраивать процессы централизованного управления, обучать персонал и внедрять совершенно новый контур управления сетью», — сказал Е. Царев.

Специалисты также указывают, что обновление без замены оборудования возможно только для части устройств HW4, выпущенных менее пяти лет назад. Для более старых комплексов потребуется обновление аппаратной платформы.

Стоимость перехода будет зависеть от масштаба банка. По оценке Тимура Аитова, для небольшой кредитной организации комплект оборудования младшей модели HW5 может стоить менее 300 тыс. руб., тогда как для крупных банков с высокой нагрузкой стоимость платформ может достигать около 2,5 млн руб. При этом основные риски связаны не только с затратами на оборудование, но и с возможными сбоями при миграции.