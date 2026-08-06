В Свердловской области 14 школ откроются после капремонта

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Капитальный ремонт идет в 24 школах Свердловской области. В 14 зданиях работы завершатся в этом году, в 10 — в 2027 году. Работы ведутся с привлечением средств федерального и областного бюджетов.

В департаменте информполитики региона сообщили, что капитальный ремонт идет в школах в Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Ревде, Нижнем Тагиле, Красноуральске, Красноуфимске, Лесном, Невьянске, Артемовском, Ирбите и в других территориях. В настоящее время строительство школы № 4 в Верхнем Тагиле почти завершено. В здании полностью обновлены кровля здания и фасад, установлены новые окна, произведена отделка стен и заменены все перегородки. В школе появилась возможность разместить новые помещения: холодный цех в пищеблоке, полноценный медицинский кабинет, профориентационные аудитории.

Заканчивается и ремонт в зданиях школы № 58 Камышловского городского округа. До сдачи здания начальной школы осталось провести работы по технологическому присоединению новой линии электропередачи. В здании средней школы уже смонтирован потолок, завершена покраска стен, установлены радиаторы отопления и светильники. Завершается работа по монтажу перил на лестничных клетках, на втором этаже осуществляется подготовка пола под укладку линолеума.

В Дубской школе Ирбитского района полностью обновлен пищеблок, где установили современное кухонное оборудование. В средней школе № 13 села Черемисского Режевского муниципального округа полностью обновляется инфраструктура. В здании модернизированы инженерные сети, заменены окна и двери, выполнен ремонт полов, обновлены системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и канализации. Устанавливаются системы пожарной сигнализации и видеонаблюдения. Здание получило новый вентилируемый фасад, продолжается благоустройство территории. Стоимость капитального ремонта превышает 57 млн руб. Еще почти 12 млн руб. направлено на приобретение новой мебели, компьютерной техники, интерактивного оборудования, оснащение кабинетов технологии и оформление образовательного пространства.

На 89% уже готова школа № 17 поселка Левиха Кировградского муниципального округа. Там заменены межэтажные и чердачные перекрытия, окна, проложены сети отопления и канализации. На завершающем этапе находятся фасадные и кровельные работы, монтаж систем вентиляции и электроснабжения, а также внутренняя отделка, сообщил департамент.