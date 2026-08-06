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06 августа 202616:08

В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело после схода трамвая с путей

Фото пресс-службы ГАИ по Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. В Нижнем Тагиле (Свердловская область) после схода с путей трамвая на ул. Кулибина возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Ненадлежащее оказание услуг по перевозке пассажиров», сообщает пресс-служба Управления следственного комитета России (СКР) по Свердловской области.

Инцидент произошел 5 августа с трамваем маршрута № 12 «Пихтовые горы — улица Островского». По словам очевидцев, трамвай сдвинулся от остановки и сошел с рельсов, врезавшись в опору линии электропередачи. В момент происшествия в салоне находились около 30 пассажиров. Шесть человек, включая двоих детей, обратились за медицинской помощью.

«Следствие допрашивает очевидцев, водителя трамвая, также назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести причиненного вреда здоровью пострадавших, истребуется документация, регламентирующая оказание услуг по перевозке населения, проводятся другие следственные действия», — сообщили в пресс-службе управления.

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