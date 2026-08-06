«АСТ» убрало Шигирского идола с обложки книги после претензии музея

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Издательство «АСТ» заменило изображение Большого Шигирского идола на обложке романа Андрея Рубанова «Мороз по жести» после претензий Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера. На изменение оформления книги обратила внимание редакция ИАА УрБК.

В настоящее время книга вновь доступна для покупки в сети «Читай-город», однако уже с новой обложкой, на которой отсутствует изображение музейного экспоната.

Ранее музей сообщил, что редакция Елены Шубиной (ООО «Издательство АСТ-Азбука») обращалась за разрешением использовать изображение Большого Шигирского идола на обложке книги, однако получила отказ. Несмотря на это, издание поступило в продажу с изображением древнего артефакта, после чего музей начал претензионную работу. С началом разбирательства АСТ удалило книгу с сайта.

Эксперты, опрошенные редакцией ИАА УрБК, предположили, что причиной отказа музея в согласовании использования изображения могло стать содержание самого произведения. В частности, внимание обращается на наличие нецензурной брани в тексте. По мнению собеседников агентства, именно это обстоятельство могло стать основанием для отказа в выдаче разрешения на использование изображения музейного предмета.

Редакция ИАА УрБК направляла запрос в издательство «АСТ». На момент выхода публикации ответ в редакцию не поступил.