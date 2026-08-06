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06 августа 202614:09

«АСТ» убрало Шигирского идола с обложки книги после претензии музея

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Издательство «АСТ» заменило изображение Большого Шигирского идола на обложке романа Андрея Рубанова «Мороз по жести» после претензий Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера. На изменение оформления книги обратила внимание редакция ИАА УрБК.

Скриншот с сайта книжного магазина «Читай город»

В настоящее время книга вновь доступна для покупки в сети «Читай-город», однако уже с новой обложкой, на которой отсутствует изображение музейного экспоната.

Ранее музей сообщил, что редакция Елены Шубиной (ООО «Издательство АСТ-Азбука») обращалась за разрешением использовать изображение Большого Шигирского идола на обложке книги, однако получила отказ. Несмотря на это, издание поступило в продажу с изображением древнего артефакта, после чего музей начал претензионную работу. С началом разбирательства АСТ удалило книгу с сайта. 

Эксперты, опрошенные редакцией ИАА УрБК, предположили, что причиной отказа музея в согласовании использования изображения могло стать содержание самого произведения. В частности, внимание обращается на наличие нецензурной брани в тексте. По мнению собеседников агентства, именно это обстоятельство могло стать основанием для отказа в выдаче разрешения на использование изображения музейного предмета.

Редакция ИАА УрБК направляла запрос в издательство «АСТ». На момент выхода публикации ответ в редакцию не поступил.

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Издательству «АСТ» грозят суды за использование образа Шигирского идола без разрешения

УрБК, Екатеринбург, 28.07.2026. Изображение Большого Шигирского идола использовали на обложке книги Андрея Рубанова «Мороз по жести», выпущенной издательством «АСТ», несмотря на отказ в предоставлении разрешения на его использование. В настоящее время ведется претензионная работа. Об этом говорится в информационном письме Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера, имеющемся в распоряжении УрБК. Как сообщили в музее, редакция Елены Шубиной (ООО «Издательство АСТ-Азбука») обращалась за разрешением на использование изображения Большого Шигирского идола на обложке книги,
Скриншот с сайта издательства АСТ
30 июля 202614:55

АСТ удалило с сайта книгу с изображением Шигирского идола после претензий музея

УрБК, Екатеринбург, 30.07.2026. Издательство АСТ удалило со своего сайта страницу книги Андрея Рубанова «Мороз по жести», на обложке которой использовано изображение Большого Шигирского идола. Ранее Свердловский областной краеведческий музей имени О. Е. Клера сообщил, что не согласовывал использование изображения музейного предмета и ведет претензионную работу. В музее пояснили, что после отказа в согласовании использования изображения в адрес учреждения поступило дополнительное обращение департамента «Художественная литература» издательства АСТ с пояснениями об издательском проекте. «Со