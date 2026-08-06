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06 августа 202613:51

ММК открыл маршрут «Секреты метизного дела» для всех посетителей

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 06.08.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) открыл для широкого круга посетителей экскурсионный маршрут «Секреты метизного дела», который ранее был ориентирован преимущественно на школьников и студентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Маршрут был разработан в 2020 году. Он входит в топ-17 лучших туристических продуктов Челябинской области и региональный путеводитель по промышленному туризму.

В рамках экскурсии посетители знакомятся с экспозицией музея ОАО «ММК-МЕТИЗ», посвященной истории предприятия с 1942 года и его заслуженным работникам. На производственной площадке гости могут увидеть процесс изготовления высокопрочных болтов, гаек и шпилек для автомобильной промышленности, строительства и энергетики, а также полный цикл производства стальных канатов для горнодобывающей отрасли, строительства и подъемных механизмов.

«Этот маршрут — не просто знакомство с цехами, а возможность увидеть преемственность поколений и масштаб задач, которые решает предприятие. Доступность онлайн бронирования сделает визит комфортнее для всех категорий гостей — от школьников до деловых партнеров. Мы стремимся сохранять открытость и поддерживать интерес к металлургической профессии», — отметил начальник управления персонала и социальных программ ОАО «ММК-МЕТИЗ» Михаил Свечников.

В настоящее время экскурсионная программа ММК включает девять маршрутов. Посетители могут познакомиться с работой доменного и прокатного производств, посетить корпоративный музей комбината. Для людей с ограниченными возможностями здоровья разработаны специализированные программы, а ключевые объекты предприятия доступны также в формате виртуальных туров.

В 2024 году экскурсионную программу ММК дополнил комплексный маршрут «Первые в Магнитке», который объединяет посещение комбината, одного из крупнейших производителей продуктов питания на Южном Урале, а также обзорную экскурсию по Магнитогорску с посещением городского курорта «Притяжение».

Проект промышленного туризма ММК реализуется с 2018 года. За это время производственную площадку предприятия посетили более 83 тыс. человек, для которых провели свыше 5 тыс. экскурсий. Около 31,5 тыс. посетителей составили дети и подростки.

Экскурсионные программы ММК отмечены Всероссийской туристской премией «Маршрут года». Предприятие получило Гран-при премии, а также стало победителем в номинациях «Лучший детский маршрут», «Лучший маршрут для людей с ОВЗ» и «Лучший маршрут на действующее производство».

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