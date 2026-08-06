ММК открыл маршрут «Секреты метизного дела» для всех посетителей
УрБК, Магнитогорск, 06.08.2026. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) открыл для широкого круга посетителей экскурсионный маршрут «Секреты метизного дела», который ранее был ориентирован преимущественно на школьников и студентов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Маршрут был разработан в 2020 году. Он входит в топ-17 лучших туристических продуктов Челябинской области и региональный путеводитель по промышленному туризму.
В рамках экскурсии посетители знакомятся с экспозицией музея ОАО «ММК-МЕТИЗ», посвященной истории предприятия с 1942 года и его заслуженным работникам. На производственной площадке гости могут увидеть процесс изготовления высокопрочных болтов, гаек и шпилек для автомобильной промышленности, строительства и энергетики, а также полный цикл производства стальных канатов для горнодобывающей отрасли, строительства и подъемных механизмов.
«Этот маршрут — не просто знакомство с цехами, а возможность увидеть преемственность поколений и масштаб задач, которые решает предприятие. Доступность онлайн бронирования сделает визит комфортнее для всех категорий гостей — от школьников до деловых партнеров. Мы стремимся сохранять открытость и поддерживать интерес к металлургической профессии», — отметил начальник управления персонала и социальных программ ОАО «ММК-МЕТИЗ» Михаил Свечников.
В настоящее время экскурсионная программа ММК включает девять маршрутов. Посетители могут познакомиться с работой доменного и прокатного производств, посетить корпоративный музей комбината. Для людей с ограниченными возможностями здоровья разработаны специализированные программы, а ключевые объекты предприятия доступны также в формате виртуальных туров.
В 2024 году экскурсионную программу ММК дополнил комплексный маршрут «Первые в Магнитке», который объединяет посещение комбината, одного из крупнейших производителей продуктов питания на Южном Урале, а также обзорную экскурсию по Магнитогорску с посещением городского курорта «Притяжение».
Проект промышленного туризма ММК реализуется с 2018 года. За это время производственную площадку предприятия посетили более 83 тыс. человек, для которых провели свыше 5 тыс. экскурсий. Около 31,5 тыс. посетителей составили дети и подростки.
Экскурсионные программы ММК отмечены Всероссийской туристской премией «Маршрут года». Предприятие получило Гран-при премии, а также стало победителем в номинациях «Лучший детский маршрут», «Лучший маршрут для людей с ОВЗ» и «Лучший маршрут на действующее производство».