Акселератор для креативных предпринимателей стартовал в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 06.08.2026. Более 80 представителей креативных индустрий приступили к обучению в акселераторе креативных проектов «Предпринимай креативно», который стартовал в Екатеринбурге 4 августа.

В департаменте информполитики региона сообщили, что интенсивная образовательная программа поможет участникам пройти путь от разработки идеи до вывода продукта на рынок. Защита проектов состоится 15 октября.

Всего было получено 129 заявок. Наибольшее число заявок поступило от представителей сферы отдыха и развлечений. Второе место заняли проекты в области народных художественных промыслов и ремесел, третье — арт-индустрии. В программе также участвуют представители сфер моды, дизайна, рекламы, гастрономии и других креативных направлений.

Как отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) Валерий Пиличев, акселератор стал важной составляющей в комплексе мер поддержки креативных индустрий, в который сегодня входят разнообразные инструменты — от льготных займов по минимальной ставке до событийной повестки.

Глава региона Денис Паслер ранее отмечал важность креативных индустрий для экономики региона и лидерские позиции Свердловской области по развитию этого сектора.