Нейросети могут стать конкурентами психологам

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2025. На конференции AI Journey команда Сбера представила дальнейшее развитие нейросети GigaChat: пользователям стал доступен набор персональных помощников на базе искусственного интеллекта, способных решать задачи, поставленные пользователем. В настоящий момент нейросеть представляет выбор из 4 агентов — «Литрес», «Турист», «Mind map» и «Аналитик». Еще несколько агентов находятся на сайте с пометкой «Скоро будет». Среди них — агент «Психолог». Согласно приведенному описанию, он «поддержит в трудный момент, поможет разобраться в эмоциях и найти опору в трудных ситуациях». Разработчики указывают, что он будет способен совершить разбор ситуации, дать эмоциональные реакции и рекомендации по самопомощи, оказать пользователю мягкую поддержку, научить упражнениям на снижение тревоги и показать техники работы со стрессом и выгоранием.

Фактически такой агент может стать конкурентом реальным психологам и произвести революцию на рынке психологических услуг.

«Подобные сервисы — это действительно конкуренты реальным психологам, причем сразу в нескольких аспектах Это и деньги, ведь такие сервисы бесплатны, и время, потому что к ним можно обратиться в любой момент без записи и очереди, хоть посреди ночи. Кроме того, есть люди, которым сложно рассказывать о себе живому специалисту, но куда проще доверить свои мысли и чувства безличному сервису», — отмечает психолог Виктория Селихова.

«Но есть и вопрос ответственности. Например, человек оказался в очень острой психологической ситуации, обратился к искусственному интеллекту и в результате консультации ему стало хуже. Кто в этой ситуации будет отвечать за наступившие последствия? Думаю, что тут надежнее сработает обычный телефон доверия», – отмечает специалист.

«В целом же конкуренция очень сильно будет отличаться от уровня запроса. Если нужно получить быстрый ответ на вопрос, понимание психологического термина или другая краткосрочная консультация — искусственный интеллект может быстро вытеснить человека. Если речь идет о долгосрочной пролонгированной терапии с целью проработки своих проблем, то пальма первенства надолго останется на стороне живых психологов. В том направлении терапии, в котором работаю я, — это гештальт-терапия — важен контакт человека с человеком, обратная связь от терапевта к клиенту. Исцеление происходит за счет этого контакта. И, как мне кажется, искусственный интеллект этого контакта не заменит», — полагает Виктория Селихова.