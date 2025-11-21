Паспорта отопительной готовности не получили четыре свердловских муниципалитета

УрБК, Москва, 21.11.2025. В Свердловской области паспорта готовности к отопительному сезону получили 83 из 87 муниципалитетов, в то время как годом ранее — лишь 54 муниципальных образования. Об этом сообщает в официальном телеграм-канале губернатор Денис Паслер после заседания правительства, ключевой темой которого стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

«В этом году мы вошли в отопительный сезон на качественно новом уровне, мы можем говорить о большой проделанной работе, которая принесла свои плоды. Будем прилагать усилия, чтобы достигнуть 100% показателей в следующем сезоне», — написал Д. Паслер.

Он уточнил, что сейчас проблемными остаются только Алапаевский район, Дегтярск, Кленовское сельское поселение и Верхняя Тура. Для сравнения — в отопительном сезоне 2024/2025 года паспорта готовности не смогли получить аж 38 муниципалитетов.

В каждом случае причины отсутствия паспортов свои. В Верхней Туре местные власти не могли получить его, несмотря на то, что коммунальная инфраструктура в муниципалитете находится в хорошем состоянии: инженерные сети обновлены на 70%, это высокий показатель. Помехой в работе стал недобросовестный концессионер, который и в прошлом году подвел город.

«Решение здесь однозначное — концессию администрации нужно расторгать и брать ответственность за теплоснабжение города в свои руки. Обновление инженерных сетей — жизненно важная работа для наших городов. Три муниципалитета получили на капитальный ремонт водоводов средства из резервного фонда федерального бюджета, и перед ними стоит задача выполнить работы до конца 2025 года. Есть уверенность, что в Новоуральске и Красноуфимске объекты успеют ввести в эксплуатацию в срок, а вот строительство водовода в Кушве вызывает серьезные опасения. Подрядчик не укладывается в запланированное время, и велика вероятность срыва сроков. А значит — возврата в федеральный бюджет 13,5 млн руб. Поставил главе города задачу максимально просчитать вероятность такого варианта событий и привлечь все силы и средства, чтобы этого не допустить», — отметил губернатор.

В завершение заседания был поднят вопрос о строительстве детсада на 270 человек в Ирбите.

«Строят его по поручению Президента России Владимира Путина. Сейчас строительство на финишной прямой, и уже в начале 2026 года дети придут в современный детский сад. Важно, что новый детский сад появится в новом микрорайоне, куда переедут люди из ветхого и аварийного жилья в современные многоэтажки», — сказал Д. Паслер и напомнил, что модернизация жилищно-коммунального хозяйства региона отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».