20 ноября 202517:54

Москва, Челябинск и Тюмень лидируют по покупкам свердловской недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В октябре 2025 года на свердловскую недвижимость было подано 57 тыс. 332 заявлений об осуществлении учетно-регистрационных действий. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Росреестра.

Отмечается, что большая часть из них (73%) подавались в электронном виде.

Лидерами по приобретению жилья в Свердловской области оказались Москва, Челябинская и Тюменская области.

«Свердловчане в октябре подали 1 тыс. 095 заявлений на экстерриториальную регистрацию и кадастровый учет в отношении объектов недвижимости, расположенных в других регионах. Наибольшее количество объектов находятся в Челябинской области, Краснодарской и Курганской областях», — отмечает заместитель руководителя Управления Ирина Семкина.

