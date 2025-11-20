В 2026 году на «Уралхимпласт» откроется новый цех по выпуску новолачных смол

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В I квартале 2026 года в Нижнем Тагиле планируется открытие цеха по выпуску связующих для литейного производства и индустриальных новолачных смол. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Свердловской области Денис Паслер после встречи с президентом компании «Уралхимпласт» Александром Гердтом.

Он уточнил, что производство планировали запустить ранее, но в силу экономических санкций и давления срок перенесли. Но на сегодня все задачи решены, в том числе с использованием отечественного оборудования. Инвестиции в проект составили более 4 млрд руб.

Мощность цеха составит 26 тыс. т литейных связующих и 9 тыс. т новолачных смол в год. Будет создано 66 рабочих мест.

«Что важно для промышленного Нижнего Тагила — новое производство «Уралхимпласт» будет оснащено российской системой газоочистки «Ятаган». Она очищает вентиляционные и технологические выбросы от газообразных загрязнений органической природы путем полного их разложения и окисления атомарным кислородом. Новая технология обеспечит экологическую безопасность процесса, а объемы нового производства позволят кратно снизить зависимость от импортных поставок этой химической продукции, которая востребована в энергетике, автомобилестроении, станкостроении, строительстве и других отраслях», — рассказал Д. Паслер.