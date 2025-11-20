ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202515:03

В Свердловской области за неделю больше всего подорожали овощи

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. Цены на плодоовощную продукцию вернулись к ощутимому росту после дефляции в августе-сентябре 2025 года. Это следует из материалов Свердловскстата.

За неделю с 10 по 17 ноября 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы (+12%, до 170,77 руб. за кг).

За ту же неделю в области подорожали свежая белокочанная капуста (+4,71%, до 31,59 руб. за кг), свежие помидоры (+4,31%, до 230,72 руб. за кг), картофель (+3,87%, до 34,61 руб. за кг), столовая свекла (+2,82%, до 32,94 руб. за кг), яблоки (+2,12%, до 154,25 руб. за кг), репчатый лук (+1,87%, до 36,37 руб. за кг), детские мясные консервы (+1,81%, до 1 тыс. 158,28 руб. за кг), морковь (+1,48%, до 42,52 руб. за кг).

Больше всего за неделю в цене снизилась вермишель (-1,02%, до 130,43 руб. за кг).

