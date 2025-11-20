В Магнитогорске на курорте «Притяжение» появится спа-отель с теплым переходом

УрБК, Магнитогорск, 20.11.2025. В Магнитогорске в городском курорте «Притяжение» одной из составляющей термального комплекса «МАГИЯ ТЕПЛА» станет одноименный спа-отель с теплым переходом к саунам и бассейнам. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

Управляющий директор термального комплекса ООО «Территория Притяжения» Александр Таскаев рассказал, что реконструкция отеля, который всегда пользовался спросом у гостей Магнитогорска, сделала комплекс современным и комфортным.

«При этом сохранена сложившаяся концепция и стилистика. Отель включает в себя 41 номер разного уровня оснащения — от стандарта до бизнес-класса и апартаментов. Номерной фонд представлен однокомнатными помещениями, коннект-номерами — две комнаты с обособленными входами, внутри соединенные дверью, большими двухкомнатными номерами. Все гостиничные помещения отделаны в единой цветовой гамме. Хоккейные болельщики смогут остановиться в стилизованном номере, где на стенах — фото команды «Металлург» с Кубком Гагарина», — рассказал А. Таскаев.

В отеле есть все, чтобы предоставить максимальный набор услуг по желанию клиентов. Обустроены конференц-зал, ресторан, сигарная, каминная, лобби-бар, а проведение стратегических сессий, семинаров в таком месте приобретает новый смысл.

«Перерывы здесь можно заполнить не кофе-брейком в стандартном холле, а сеансом релакса в термальном бассейне или коротким визитом в сауну. После банных процедур можно пройти в каминную. А шеф-повар ресторана построит меню на принципах «территориальной кухни», где фермерские продукты сочетаются с легкими, полезными блюдами, подходящими для спа-программ», — уточнил он.