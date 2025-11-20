ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202513:52

В Магнитогорске на курорте «Притяжение» появится спа-отель с теплым переходом

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК», Фотограф Сергей Петруша

УрБК, Магнитогорск, 20.11.2025. В Магнитогорске в городском курорте «Притяжение» одной из составляющей термального комплекса «МАГИЯ ТЕПЛА» станет одноименный спа-отель с теплым переходом к саунам и бассейнам. Об этом сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»).

Управляющий директор термального комплекса ООО «Территория Притяжения» Александр Таскаев рассказал, что реконструкция отеля, который всегда пользовался спросом у гостей Магнитогорска, сделала комплекс современным и комфортным.

«При этом сохранена сложившаяся концепция и стилистика. Отель включает в себя 41 номер разного уровня оснащения — от стандарта до бизнес-класса и апартаментов. Номерной фонд представлен однокомнатными помещениями, коннект-номерами — две комнаты с обособленными входами, внутри соединенные дверью, большими двухкомнатными номерами. Все гостиничные помещения отделаны в единой цветовой гамме. Хоккейные болельщики смогут остановиться в стилизованном номере, где на стенах — фото команды «Металлург» с Кубком Гагарина», — рассказал А. Таскаев.

В отеле есть все, чтобы предоставить максимальный набор услуг по желанию клиентов. Обустроены конференц-зал, ресторан, сигарная, каминная, лобби-бар, а проведение стратегических сессий, семинаров в таком месте приобретает новый смысл.

«Перерывы здесь можно заполнить не кофе-брейком в стандартном холле, а сеансом релакса в термальном бассейне или коротким визитом в сауну. После банных процедур можно пройти в каминную. А шеф-повар ресторана построит меню на принципах «территориальной кухни», где фермерские продукты сочетаются с легкими, полезными блюдами, подходящими для спа-программ», — уточнил он.

Распечатать
Похожие новости
14 апреля 202514:31

К концу года в магнитогорском парке Притяжение откроется круглогодичный термальный комплекс

УрБК, Магнитогорск, 14.04.2025. К концу 2025 года в парке Притяжение в Магнитогорске откроют термальный комплекс, доступный для посещения в любой сезон, сообщает пресс-служба ПАО «ММК». К строительству объекта приступили в конце 2024 года после согласования и утверждения проекта. На данный момент на площадке недалеко от отеля «Европа» ежедневно задействованы около 300 рабочих и несколько десятков единиц техники, стройка ведется на 6000 кв.м. Команда парка Притяжение работает под руководством инициатора и ключевого инвестора проекта, председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова,
18 июня 202414:31

Зампред правительства РФ Татьяна Голикова посетила ММК и парк «Притяжение» в Магнитогорске

УрБК, Магнитогорск, 18.06.2024. В рамках рабочего визита в Челябинскую область заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова осмотрела площадки Магнитогорского металлургического комбината (ММК) и городской парк «Притяжение». Об этом сообщает пресс-служба ММК. Так, на комбинате Т. Голиковой продемонстрировали строящийся комплекс коксовой батареи № 12. Его производительность составит 2,5 млн т сухого кокса в год, что позволит вывести из эксплуатации старые коксовые батареи, снизив тем самым объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 11,35 тыс. т в год. Затем Т. Голикова
10 сентября 202114:31

Представитель ММК рассказал об изменении территориального бренда Магнитогорска

УрБК, Магнитогорск, 10.09.2021. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) принимает участие в форуме Baltic Weekend в Санкт-Петербурге, сообщает управление информации общественных связей ММК. Заместитель гендиректора предприятия по внешним коммуникациям Владимир Руга рассказал о том, как компания работает с брендом территории присутствия, и как крупные проекты ММК и его основного акционера изменяют восприятие Магнитогорска. «Наша компания, оставаясь одним из лидеров металлургического рынка, активно работает над корректировкой восприятия Магнитки — «город железных людей» и «стальной
17 июля 202314:31

В Магнитогорске состоялось открытие второй очереди реализуемого при поддержке ММК проекта «Притяжение»

УрБК, Магнитогорск, 17.07.2023. В Магнитогорске в преддверии Дня металлурга состоялось открытие второй очереди парка «Притяжение». Это проект по преобразованию городской среды, который реализуется по инициативе председателя совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктора Рашникова. Фото предоставлено управлением информации и общественных связей ММК В пресс-службе компании уточнили, что к церемонии присоединились полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Второй этап проекта включает в себя более 100 гектаров
23 декабря 202414:31

В магнитогорском курорте «Притяжение» прошел традиционный фестиваль «Уральская классика»

УрБК, Магнитогорск, 23.12.2024. На курорте «Притяжение» в Магнитогорске состоялся традиционный фестиваль «Уральская классика», сообщает Управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината. «Это детский социальный проект, инициированный капитанами хоккейных клубов «Металлург» и «Салават Юлаев» Егором Яковлевым и Григорием Паниным. Он объединил Олимпийских чемпионов разных видов спорта в их стремлении привить детям любовь к здоровому образу жизни», — говорится в сообщении. Фото: Сергей Петруша Организаторами фестиваля выступили Магнитогорский металлургический