Выгодно ли сейчас покупать жилье?

Екатеринбургские застройщики в один голос заявляют, что сейчас самое выгодное время для покупки жилья. По их мнению, после снижения рыночных ипотечных ставок до приемлемого уровня цены на квартиры могут заметно вырасти. Можно ли доверять этим прогнозам — читайте в материале УрБК.

Для проведения качественного анализа выделим ключевые плюсы и минусы приобретения жилья в текущей ситуации.

Плюсы покупки жилья

Главным преимуществом сегодняшнего момента является беспрецедентный выбор квартир в екатеринбургских новостройках — почти 65 тыс. объектов. За последние пять лет объем предложения вырос в три раза, а за три года — удвоился. Сейчас покупатели могут приобрести практически любую квартиру в любом микрорайоне. Ничего подобного на рынке ранее не наблюдалось, и высока вероятность, что такая возможность больше не повторится.

Также с высокой долей вероятности можно предположить, что квартиры в новостройках в обозримом будущем не подешевеют. Из-за скачка инфляции в стране себестоимость реализации девелоперских проектов непрерывно растет. Возможности девелоперов проводить гибкую ценовую политику постепенно снижаются. Поэтому покупатели, которые надеются на снижение цен, рискуют так и не дождаться подходящего момента.

Кроме того, на рынке пока сохраняются массовые льготные программы, в частности, семейная ипотека. Нельзя исключать, что условия предоставления таких кредитов со временем будут ужесточаться. Если у семьи с ребенком сегодня есть возможность взять ипотеку под 6%, то текущий момент кажется вполне благоприятным, поскольку в будущем требования могут измениться. Российские власти не раз заявляли о намерении сделать такие программы менее массовыми и более адресными.

Минусы приобретения квартиры

Аргументов в пользу противоположной точки зрения также достаточно. Из-за высокой ключевой ставки населению по-прежнему выгоднее копить, а не тратить деньги. Например, ставки по вкладам сейчас составляют 13–15%, а доходность по корпоративным облигациям достигает 15–20%. Это вынуждает многие семьи временно отказаться от крупных покупок в пользу сбережений. Вероятность сильного роста цен на жилье в Екатеринбурге в ближайшие 12 месяцев кажется невысокой из-за недоступной рыночной ипотеки и временного снижения активности покупателей.

Очевидно, что цены на первичном рынке жилья Екатеринбурга пережили фазу бурного роста и сейчас выглядят перегретыми. С начала 2020 года «квадрат» в городе подорожал в 2,2 раза. Текущая цена в 169 тыс. руб. за кв. м не кажется выгодной, если вспомнить, что шесть лет назад можно было купить жилье всего за 77 тыс. руб.

Впрочем, многих покупателей пугает не столько стоимость жилья, сколько рыночные ставки по ипотеке, которые по-прежнему превышают 20%. Если семья не может претендовать на льготный кредит, разумнее дождаться более адекватных условий: снижения ставок хотя бы до 12–14%, а в идеале — до 8–10%.

При этом нужно быть готовым к тому, что период низких ставок наступит не скоро. Смягчение денежно-кредитной политики в стране может занять не один год. Поэтому семьи, ожидающие снижения ставок до комфортного уровня, могут ждать этого довольно долго.

В целом, однозначный вывод из приведенных аргументов сделать нельзя. Все зависит от целей и материальных возможностей каждой конкретной семьи. Если она срочно нуждается в решении жилищного вопроса, может обойтись без заемных средств или подпадает под условия льготной ипотеки, покупка жилья может быть оправданной. В остальных случаях — вряд ли.

Ранее УрБК писал, что цены на квартиры в Екатеринбурге с 2020 года в зависимости от сегмента выросли в 1,8–2,2 раза. При этом зарплаты за аналогичный период увеличились в 2,1 раза. Если верить этим цифрам, можно сделать вывод, что доступность жилья в Екатеринбурге за последние шесть лет как минимум не снизилась.