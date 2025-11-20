ГлавнаяНовости дня
20 ноября 202511:34

Минпромторг предлагает установить единую весовую единицу измерения товаров

УрБК, Москва, 20.11.2025. Единую весовую единицу измерения товаров — в килограммах или граммах — могут закрепить в правилах продажи по договору розничной купли-продажи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документ, который готовит к переизданию Минпромторг. 

Уточняется, что ранее поправки в документ предложили внести в Госдуме, поскольку манипуляции с весом приводят к излишним и завышенным расходам россиян. Роспотребнадзор также намерен участвовать в доработке документа.

В Госдуме считают, что продавцы вводят покупателей в заблуждение. Актуальность и важность этой темы подтверждают многочисленные заявления от общественных организаций, защищающих права потребителей, а также от россиян, которые путаются в ценниках.

В частности, глава общественного совета при Роспотребнадзоре, глава общественной потребительской инициативы Олег Павлов считает, что торговые сети зачастую применяют не совсем добросовестные методы, когда на ценнике указывается стоимость не за единицу товара, а за 100 г.

«При этом потребитель не всегда это замечает и думает, что это цена за упаковку, которая на самом деле может стоить в четыре или пять раз дороже в зависимости от полного веса», — пояснил общественник и добавил, что эту проблему можно решить на уровне постановления правительства через внесение поправок в правила продажи товаров.

Отдельные эксперты полагают, что если поправка депутатов будет принята, то она однозначно скажется на увеличении издержек торговых сетей. По его словам, им придется увеличивать штат сотрудников, которые будут заниматься ценниками и следить за их изменениями. А это, в свою очередь, может сказаться на конечных потребителях.

Ранее стало известно, что в России потребители теряют около 1 трлн руб. ежегодно из-за шринкфляции. 

