20 ноября 2025

В Екатеринбурге в 2026 году откроется первая Школа креативных индустрий

Фото предоставлено пресс-службой администрации Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 20.11.2025. В Екатеринбурге 1 сентября 2026 года откроется первая Школа креативных индустрий на 120 человек. Об этом сообщил директор городского департамента культуры Илья Марков в ходе заседания комиссий в администрации, передает департамент информполитики администрации города.

Всего в учреждении будет шесть программ по IT-направлениям, рассчитанных на учеников 5–11 классов. В их числе — электронная музыка, звукорежиссура, дизайн, анимация и 3D-графика, интерактивные цифровые технологии VR и AR, фото- и видеопроизводство.

Отмечается, что школа организована на базе Екатеринбургской Академии современного искусства — единственного в России муниципального высшего учебного заведения в сфере культуры.

«Межведомственное взаимодействие — не набор разовых акций, а слияние общих усилий, направленных на совершенствование воспитательной работы с молодежью», — отметил он.

Обучение в учреждении будет длиться два года. После выпуска школьники получат сертификаты о дополнительном образовании по соответствующим направлениям.

