В Банке России объяснили, почему цифровой рубль не станет массовым

УрБК, Москва, 19.11.2025. Цифровой рубль не станет массовым из-за его невыгодности хранения сбережений в отличии от банковских вкладов. Такое мнение высказал советник председателя Центробанка РФ Кирилл Тремасов в ходе встречи со студентами Томского госуниверситета, сообщает «Интерфакс».

«На цифровые рубли ничего начисляться не будет, уже этот факт может заставить вас подумать, нужны ли мне в принципе цифровые рубли. На потребительском уровне преимущество цифрового рубля, ну, мне не очевидно, называя вещи своими именами. Поэтому какого-то массового перехода людей на цифровые рубли, наверное, не произойдет», — отметил Тремасов.

Однако, по его словам, большинство россиян могут открыть кошельки из любопытства, но хранить там крупные суммы не станут.