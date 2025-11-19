ГлавнаяНовости дня
19 ноября 202510:56

Около половины проданных китайских автомобилей будут российской сборки

УрБК, Москва, 19.11.2025. Около 50% китайских легковых автомобилей, проданных в России в декабре, будут собраны на территории страны. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Газпромбанк Автолизинга».

В октябре доля таких машин в продажах китайского автопрома достигла 43%, что составляет 34,5 тысячи автомобилей. В сентябре этот показатель был 41%, а год назад — 21%. Увеличение доли автомобилей китайских марок, произведенных в России, связано с повышением ставок утилизационного сбора.

Кроме того, «Газпромбанк Автолизинг» отмечает, что все больше автомобилей будут продаваться под российскими брендами.

Наиболее популярными китайскими автомобилями местного производства остаются Haval, как и прежде. Из 26,1 тысячи проданных в октябре машин этой марки 24,2 тысячи, или 93%, были произведены в России на заводах в Тульской и Калужской областях. На втором месте — Chery с 4,1 тысячей автомобилей (63%) с российскими VIN-кодами. В эту статистику не входят машины Chery, собранные «АГР Холдингом» в Калуге под брендом Tenet или на «Автозаводе Санкт-Петербург» под маркой Xcite.

Замыкают тройку лидеров гибриды Voyah, произведенные на заводе «Моторинвеста» в Липецкой области, — 1,4 тысячи автомобилей, или 87%.

