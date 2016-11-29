В Екатеринбурге движение поездов остановилось из-за падения человека на рельсы

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. В Екатеринбурге сегодня утром около 08.40 остановилось движение поездов в метро. Об этом сообщили читатели УрБК.



Причиной задержки поездов стало падение человека на рельсы. Инцидент произошел на станции метро «Геологическая».



«Сотрудники отдела полиции на метрополитене опрашивают пострадавшую. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи. По предварительной информации, девушка упала с края платформы по собственной неосторожности», — пояснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.



К настоящему времени движение поездов в екатеринбургском метро полностью восстановлено.