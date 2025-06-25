В Свердловской области открылась выставка «Энергия индустрии»

УрБК, Екатеринбург, 22.9.2025. В Свердловской области в музейно-выставочном центре ЕВРАЗ НТМК открылась выставка «Энергия индустрии», состоящая из 70 работ, созданных во время индустриальной биеннале к 85-летию предприятия. Об этом сообщает пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.



В мероприятии приняли участие 36 художников из разных регионов России, руководители ЕВРАЗа, представители музея ИЗО, студенты, преподаватели и руководители учебных заведений Нижнего Тагила, музыканты Нижнетагильской филармонии.



Картины созданы в разных жанрах, художники смогли представить свой авторский взгляд на производство. В экспозиции полотна с льющимся металлом, портреты работников комбината, образное видение производственных агрегатов. Одним из героев картин стал почетный гражданин Нижнего Тагила и Свердловской области Михаил Иосипович Аршанский — в экспозиции четыре его портрета в разных жанрах. Михаил Иосипович — легенда отечественной металлургии. Он пришел на НТМК в 1956 году и посвятил комбинату всю свою профессиональную жизнь. Также на выставке представлены работы студентов, которые изобразили комплекс зданий заводоуправления.



Биеннале проходила в три этапа. Сначала художники побывали в подразделениях комбината на экскурсии и выбрали места для создания картин на темы труда. Затем они зарисовывали с натуры в доменном, конвертерном, колесобандажном цехах, а также цехе прокатки широкополочных балок. Итогом мероприятия стало торжественное открытие выставки.



«Сегодняшняя выставка позволила нам взглянуть на нашу производственную деятельность под совершенно другим углом. Благодаря творчеству художников, принявших участие в мероприятии, комбинат заиграл новыми красками. Ваши кисти вдохнули жизнь в сталь и прокат, превратив производственную мощь в источник вдохновения. Спасибо за то, что преобразили индустрию в произведение искусства», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Все художники получили дипломы и памятные подарки от Дениса Новоженова и председателя профсоюзного комитета ЕВРАЗ НТМК, депутата Законодательного Собрания Свердловской области Владимира Радаева.



Выставка продлится до начала ноября. Посетить ее может любой желающий в будние дни с 9.00 до 17.00.



ЕВРАЗ фокусирует усилия на развитии творческих инициатив в регионах присутствия. Программа социальных инвестиций ЕВРАЗа включает широкий спектр социальных проектов, направленных на повышение качества жизни. Компания поддерживает учреждения культуры, образования, спорта, медицинские учреждения.