Вчера, 15:20

В Кольцово рейс Екатеринбург — Шарм-эш-Шейх задержан на 16 часов

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. В Свердловской области задержали рейс Екатеринбург — Шарм-эш-Шейх почти на 16 часов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Урал» со ссылкой на онлайн-расписание аэропорта Кольцово.

Отмечается, что вылет рейса UJ-722был запланирован на 05:20 по местному времени, однако отправление принесли на 20:50.

Ранее в уральской столице задержался самолет Almasria, летевший в Хургаду. В результате воздушное судно вылетело ночью.
