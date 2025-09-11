УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 14:00

Спрос на молочную продукцию у россиян снизился на 22%

УрБК, Москва, 22.09.2025. За первые семь месяцев года продажи стерилизованного молока сократились на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%. При этом масло подорожало на 34%, а сметана и молоко — на 22%. Об этом пишет телеграм-канал The Экономист.

«Спрос на молочные продукты у россиян резко снизился. За первые семь месяцев года продажи стерилизованного молока сократились на 10,8%, сливочного масла и маргарина — на 10,7%, а ряженки — на 6,6%. При этом масло подорожало на 34%, сметана и молоко — на 22%», — пишут «Известия».

Производители повышают отпускные цены на свою продукцию на фоне увеличения издержек. В период с января по июль 2025 года затраты на производство молока увеличились на 6–7% по сравнению с тем же отрезком времени прошлого года.
