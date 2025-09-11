Спрос на молочную продукцию у россиян снизился на 22%

УрБК, Москва, 11.09.2025. Продажи сливочного масла в натуральном выражении в России в январе-июле 2025 года сократились ...

С 23 по 30 августа 2021 года в Свердловской области значительнее всего выросли цены на питьевое пастеризованное молоко ...

В Свердловской области отмечается скачок цен на молоко и молочные продукты

В феврале 2017 года потребительские цены на стерилизованное молоко в Свердловской области поднялись на 11,3% в годовом ...

За год молоко в Свердловской области подорожало на 11,3%

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2017. В феврале 2017 года потребительские цены на стерилизованное молоко в Свердловской ...

Средняя закупочная цена на сырое молоко в РФ с начала 2013 года выросла на 7,5%

УрБК, Москва, 30.10.2013. Средняя закупочная цена на сырое молоко в РФ выросла на 7,5% с начала 2013 года и на 4,2% в ...