Вчера, 17:33

Участники форума BIG FISH посетили эксклюзивную экскурсию «Атомстройкомплекса»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Участники HR-форума BIG FISH посетили Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, подземный переход на Плотинке и другие визитные карточки Екатеринбурга в рамках эксклюзивной экскурсии от партнера мероприятия «Атомстройкомплекса», который работал над реконструкцией и строительством знаковых городских объектов. Об сообщает пресс-служба строительного холдинга.

«Это наша фирменная, эксклюзивная экскурсия, в ходе которой мы рассказываем, как строительные проекты в разные исторические периоды влияли на развитие города. Ее посещают и наши сотрудники, члены их семей, партнеры — это часть корпоративной политики «Атома». Гордость за вклад коллектива в создание современного облика города, ответственность перед близкими людьми за качество построенных школ, больниц, театров — лучшая защита от выгорания и мотивация для строителей работать на совесть, постоянно расти профессионально, искренне любить свою работу», — говорит Лариса Немкина, зам. руководителя департамента управления персоналом строительного холдинга «Атомстройкомплекс».

Участники форума BIG FISH посетили эксклюзивную экскурсию «Атомстройкомплекса»

Она также поделилась с участниками форума HR-практиками, которые позволяют холдингу повышать качество продукта и производительность труда. Каждый год на протяжении 20 лет рабочие холдинга принимают участие в корпоративном конкурсе профессионального мастерства, который позволяет техническим экспертам компании оценить качество выполнения строительных работ и отработать наиболее сложные узлы. Для передачи прогрессивного опыта и новых технологий в компании действует профессиональный союз «Лидер стройки». Ежегодно в союз принимают лучших сотрудников рабочих профессий: каменщиков, плотников, сварщиков, монтажников, арматурщиков и т.д. А прямо сейчас в компании идет работа по созданию учебного центра, где помимо повышения имеющихся компетенций можно будет освоить новые. Кроме внутренних ресурсов для повышения эффективности труда компания использует и внешние, в частности, активно участвует в государственных проектах, таких как «Производительность труда».

«Высокие компетенции наших рабочих подтверждаются призовыми местами на региональных и федеральных конкурсах профессионального мастерства, а также государственными наградами за высокое качество строительства уникальных объектов. В компании трудятся десятки почетных строителей и архитекторов, возглавляет коллектив заслуженный строитель России Валерий Ананьев», — добавляет Лариса Немкина.

Форум BIG FISH проходит в Екатеринбурге в пятый раз. Участие в нем ежегодно принимают порядка 4 тыс. специалистов HR-подразделений из разных компаний со всей страны, а также представители отраслевых объединений и учебных заведений. Деловая программа форума включает выступления топовых HR-практиков, экскурсии на предприятия, нетворкинг и способствует обмену лучшими управленческими практиками, которые способствуют не только удержанию профессиональных кадров, но и экономическому развитию территории.
