Суд обязал «Аэрофлот» выплатить свердловчанину более 156 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. ПАО «Аэрофлот» выплатит 293 тыс. руб. компенсации семье екатеринбуржцев за убытки, ...14.12.2022 «Аэрофлот» вернет многодетному екатеринбуржцу более 68 тыс. рублей за неиспользованные билеты
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. Многодетный житель Екатеринбурга отсудил у авиакомпании «Аэрофлот» 68 тыс. 755 руб. за ...13.11.2018 «Аэрофлот» выплатит екатеринбуржцам более 100 тыс. рублей за неразбериху с рейсами
УрБК, Екатеринбург, 13.11.2018. Октябрьский районный суд Екатеринбурга взыскал с ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии» ...18.05.2016 В Екатеринбурге суд оштрафовал «Аэрофлот» за отсутствие пассажира в списках на вылет
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2016. Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал «Аэрофлот» за нарушение прав ...07.05.2009 ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» намерено взыскать с ОАО «Аэропорт Кольцово» более 396 тыс. рублей в качестве возмещения убытков из-за столкновения топливозаправщика с самолетом Ту-154, принадлежащим авиакомпании
УрБК, Екатеринбург, 07.05.2009. ОАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» намерено взыскать с ОАО «Аэропорт Кольцово» более ...