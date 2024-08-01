Суд обязал «Аэрофлот» выплатить свердловчанину более 156 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. Чкаловский районный суд Екатеринбурга обязал ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» выплатить свердловчанину 156 тыс. 933 руб. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Свердловской области.



Житель заявил, что приобрел у авиакомпании билет Екатеринбург — Санкт-Петербург — Екатеринбург на сумму 147 тыс. 624 руб. Рейс должен был состоятся в апреле 2020 года, однако из-за коронавирусных ограничений мужчине в полете отказали.



В ходе расследования выяснилось, что екатеринбуржец в рамках положения об особенностях исполнения воздушной перевозки направил претензию «Аэрофлоту» спустя три года с момента отправления рейса. Получив отказ, свердловчанин отправился с иском в суд.



В заявлении истец требует взыскать с ПАО «Аэрофлот — Российские авиалинии» стоимость билетов (147 тыс. 624 руб.), неустойку за определенный срок (79 тыс. 716 руб.), проценты за пользование денежными средствами (49 тыс. 233 руб.), компенсацию морального вреда (5 тыс. руб.) и штраф.



Исковые требования были удовлетворены частично. Решение вступило в законную силу.