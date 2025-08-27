УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:40

Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российских морепродуктов на четверть

УрБК, Москва, 19.09.2025. По итогам января-июля 2025 года Европейский союз закупил российских морепродуктов на 444 млн евро. Это на 25,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

При этом в июле поставки немного снизились — на 3,4 % как в месячном, так и в годовом выражении. В результате они составили минимальные с декабря 2024 года 59,4 млн евро.
Больше всего в этом году европейцы закупали у россиян: филе и мясо рыбы (293,3 млн евро), мороженую продукцию (125,6 млн), сушеную, соленую или копченую (22,7 млн), свежую и охлажденную (2 млн).

Кроме этого, Евросоюз импортировал немного мороженых крабов — на 192 тыс. евро, мороженых каракатиц и кальмаров — на 189 тыс.

Самым крупным покупателем российских морепродуктов среди стран ЕС в этом году стали: Германия, (157,9 млн евро), Нидерланды (98,1 млн), Польша (64 млн), Франция (58,5 млн), Португалия (31,8 млн) и Испания (11,8 млн).
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.08.2025 В России снизились розничные цены на икру нерки и горбуши

УрБК, Москва, 27.08.2025. Розничные цены на икру нерки в России с середины июля снизились на 9%, на икру горбуши — на ...

07.08.2025 Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ за семь месяцев вырос на 13%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Экспорт рыбы и морепродуктов из России за январь-июль вырос на 13% год к году, до более чем 3 ...

31.07.2024 С начала года предприятия Уральского федерального округа экспортировали морепродуктов на сумму свыше 7 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. С начала года предприятия Уральского федерального округа экспортировали 4 тыс. т ...

20.07.2010 Курс евро обновил трехмесячный максимум, преодолев отметку 1,30 доллара США

УрБК, Москва, 20.07.2010. Евро укрепилось по отношению к доллару США выше отметки в 1,30 доллара за евро, обновив тем ...

18.06.2010 Эстония вступит в Евросоюз в начале 2011 года

Европейский союз (ЕС) утвердил вступление Эстонии в зону евро с 1 января 2011г. Об этом говорится в итоговом заявлении ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (540)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.