Евросоюз в 2025 году нарастил импорт российских морепродуктов на четверть

Материалы по теме

В России снизились розничные цены на икру нерки и горбуши

УрБК, Москва, 27.08.2025. Розничные цены на икру нерки в России с середины июля снизились на 9%, на икру горбуши — на ...

Экспорт рыбы и морепродуктов из РФ за семь месяцев вырос на 13%

УрБК, Москва, 07.08.2025. Экспорт рыбы и морепродуктов из России за январь-июль вырос на 13% год к году, до более чем 3 ...

С начала года предприятия Уральского федерального округа экспортировали морепродуктов на сумму свыше 7 млн долларов США

УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. С начала года предприятия Уральского федерального округа экспортировали 4 тыс. т ...

Курс евро обновил трехмесячный максимум, преодолев отметку 1,30 доллара США

УрБК, Москва, 20.07.2010. Евро укрепилось по отношению к доллару США выше отметки в 1,30 доллара за евро, обновив тем ...

Эстония вступит в Евросоюз в начале 2011 года

Европейский союз (ЕС) утвердил вступление Эстонии в зону евро с 1 января 2011г. Об этом говорится в итоговом заявлении ...