В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 сентября состоится концерт «Миры музыкального модерна»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 сентября пройдет концерт ...18.04.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 21 апреля пройдет концерт «Шедевры классической музыки»
УрБК, Екатеринбург, 18.04.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 21 апреля, в понедельник, в ...04.04.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 7 апреля пройдет концерт «На стыке классики и романтизма» в рамках проекта «Музыка в музее»
УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 7 апреля, в понедельник, в ...31.03.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 31 марта пройдет концерт «Путешествие от Барокко до Авангарда» в рамках проекта «Музыка в музее»
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 31 марта, в понедельник, в ...16.09.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится концерт фортепианной классики в рамках проекта «Музыка в музее»
УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится концерт ...