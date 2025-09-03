В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 22 сентября состоится концерт «Миры музыкального модерна»

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 22 сентября пройдет концерт «Миры музыкального модерна» в рамках проекта «Музыка в музее». Мероприятие начнется в 19.00 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



Новый концерт в музее — посвящение выдающимся модернистам XX века: Морису Равелю и Сергею Прокофьеву. Равель считается признанным мастером звукового колорита, который сочетает красочность импрессионизма с ясностью классики. В диалог с ним в этот вечер вступит русский модернист Сергей Прокофьев, чья музыка — это вызов академическим традициям, гротеск и хаос революции.



Программа будет особенно интересна искушенным зрителям. За роялем — Арсений Мерзлов, лауреат международных конкурсов и один из самых интересных молодых исполнителей России.



Напомним, «Музыка в музее» — совместный проект команды Венского фестиваля музыкальных фильмов и ЕМИИ. Концерты проходят в камерной атмосфере центра «Эрмитаж-Урал» по понедельникам. В программах задействован рояль Becker, который был произведен в XIX веке по заказу царской семьи.