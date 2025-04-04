В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 8 сентября состоится концерт «Джаз, мюзикл, кино. Скрипка и рояль» в рамках проекта «Музыка в музее»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 сентября пройдет концерт «Джаз, мюзикл, кино. Скрипка и рояль» в рамках проекта «Музыка в музее». Мероприятие начнется в 19.00 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.



Новый сезон проекта «Музыка в музее»Слаженный откроет виртуозный дуэт Владимира Желтовских (скрипка) и Алексея Высоцкого (фортепиано). На концерте прозвучат известные мелодии из мюзиклов и кино в авторском прочтении музыкантов и популярные джазовые стандарты. Дуэт исполнит композиции Джорджа Гершвина, Филипа Брэхама, Антонио Карлоса Жобима, Жозефа Косма, Стефана Граппелли и других композиторов.



Напомним, «Музыка в музее» — совместный проект команды Венского фестиваля музыкальных фильмов и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Концерты проходят в камерной атмосфере центра «Эрмитаж-Урал» по понедельникам, когда пространство закрыто для посетителей. Гости концертов получат уникальную возможность побывать в пустом музее и при этом слушать музыку в живом исполнении. В программах задействован рояль Becker, который был произведен в XIX веке по заказу царской семьи.