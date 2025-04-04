УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:15

В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 8 сентября состоится концерт «Джаз, мюзикл, кино. Скрипка и рояль» в рамках проекта «Музыка в музее»

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 8 сентября пройдет концерт «Джаз, мюзикл, кино. Скрипка и рояль» в рамках проекта «Музыка в музее». Мероприятие начнется в 19.00 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба музея.

Новый сезон проекта «Музыка в музее»Слаженный откроет виртуозный дуэт Владимира Желтовских (скрипка) и Алексея Высоцкого (фортепиано). На концерте прозвучат известные мелодии из мюзиклов и кино в авторском прочтении музыкантов и популярные джазовые стандарты. Дуэт исполнит композиции Джорджа Гершвина, Филипа Брэхама, Антонио Карлоса Жобима, Жозефа Косма, Стефана Граппелли и других композиторов.

Напомним, «Музыка в музее» — совместный проект команды Венского фестиваля музыкальных фильмов и Екатеринбургского музея изобразительных искусств. Концерты проходят в камерной атмосфере центра «Эрмитаж-Урал» по понедельникам, когда пространство закрыто для посетителей. Гости концертов получат уникальную возможность побывать в пустом музее и при этом слушать музыку в живом исполнении. В программах задействован рояль Becker, который был произведен в XIX веке по заказу царской семьи.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
04.04.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 7 апреля пройдет концерт «На стыке классики и романтизма» в рамках проекта «Музыка в музее»

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 7 апреля, в понедельник, в ...

31.03.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 31 марта пройдет концерт «Путешествие от Барокко до Авангарда» в рамках проекта «Музыка в музее»

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 31 марта, в понедельник, в ...

07.02.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 10 февраля пройдет концерт «Романтика джаза и кино» в рамках проекта «Музыка в музее»

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 10 февраля, в понедельник, в ...

16.12.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 16 декабря пройдет концерт «Время музыкальных открытий» в рамках проекта «Музыка в музее»

УрБК, Екатеринбург, 16.12.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 16 декабря, в понедельник, в ...

16.09.2024 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» сегодня состоится концерт фортепианной классики в рамках проекта «Музыка в музее»

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) сегодня состоится концерт ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (91)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.