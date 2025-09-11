УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 16:37

Предприятия ЕВРАЗа на Урале направили более 500 млн рублей на подготовку к отопительному сезону

УрБК, Екатеринбург,18.09.2025. ЕВРАЗ вложил более 500 млн руб. в подготовку к зимнему отопительному сезону теплоэлектроцентралей ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ КГОК. ТЭЦ уже начали выработку и подачу тепла на объекты для обеспечения теплом не только производственных помещений, но и жилых домов, социальных, образовательных и культурных объектов в Нижнем Тагиле и Качканаре.

В пресс-службе предприятия рассказали, что о время подготовки к отопительному сезону на ЕВРАЗ НТМК модернизировали несколько теплотрасс, заменили более полутора километров трубопроводов. На участке протяженностью 844 м, ведущем к школе милиции, старые трубы (диаметр 530 мм) заменили на новые с диаметром 630 мм. Это позволит существенно повысить эффективность и надежность теплоснабжения. Также выполнен капитальный ремонт турбогенератора, отремонтированы насосное оборудование и бойлерные установки.

На Качканарской ТЭЦ, которая является единственным источником теплоснабжения города, для бесперебойной подачи воды и тепла выполнены капремонты паропровода, котлоагрегата КА-3 и системы парораспределения турбины № 1, отремонтировано основное и вспомогательное оборудование, заменили дутьевой вентилятор для котлоагрегата № 4.

Директор по энергетике дивизиона «Урал» Денис Корякин подчеркнул, что предприятие регулярно проводит профилактические ремонты и модернизацию ТЭЦ.

«За лето обновили ключевое оборудование, создали резерв мощностей для стабильного обеспечения теплом потребителей», — резюмировал он.
