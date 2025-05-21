Администрация Екатеринбурга расширит список природоохранных территорий

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Комитет по экологии Администрации Екатеринбурга добавит в муниципальную программу по защите и улучшению окружающей среды три объекта общей площадью 62,4 га. Об этом сообщает департамент информполитики города.



В список вошли сквер на ул. Мичурина (10,5 тыс. кв. м), парк по ул. Блюхера (22,7 тыс. кв. м) и сквер им. Кирова (29,1 тыс. кв. м).



На данной момент в уральской столице находится 22 особо охраняемые природные территории общей площадью 1,5 млн кв. м.



В апреле текущего года глава города Алексей Орлов сообщил, что планирует придать этот статус еще трем зеленым зонам в Екатерибурге.