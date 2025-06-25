Суд взыскал со свердловского застройщика более 7 млн рублей за моральный ущерб

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Серовский райсуд обязал АО «Серовский завод ферросплавов» выплатить родственникам ...23.12.2022 Свердловский облсуд обязал транспортную компанию «Лорри» выплатить сыну погибшего сотрудника 1,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Свердловский облсуд обязал компанию «Лорри», занимающуюся грузоперевозками, выплатить ...14.03.2012 ООО «Аян-строй» может быть признано банкротом
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2012. ООО «Группа компаний «Профиль» подало заявление в Арбитражный суд Свердловской области ...06.10.2010 С ОАО «ЧМК», ЗАО «Южуралэлектромонтаж-1» и ООО «Строй Монтаж Ремонт» взыскана компенсация морального вреда в пользу матери погибшего на производстве работника
УрБК, Челябинск, 06.10.2010. С ОАО «ЧМК», ЗАО «Южуралэлектромонтаж-1» и ООО «Строй Монтаж Ремонт» взыскана компенсация ...02.09.2009 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: Причиной гибели работника ОАО «Высокогорский ГОК» стала неудовлетворительная организация производства работ
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2009. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору представила ...