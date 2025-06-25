УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:08

Суд взыскал со свердловского застройщика более 7 млн рублей за моральный ущерб

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Облсуд в Екатеринбурге признал строительную компанию «АВ-Строй» виновной в смерти своего работника. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года во время обкатки вездехода МТЛБ на заболоченной местности в Нефтеюганском районе машина провалилась под лед и начала тонуть. Молодой человек успел выбраться на сушу, однако спустя час медработники зафиксировали смерть от травматической асфиксии.

В ходе расследования была установлена неудовлетворительная организация производства работ. Виновными в происшествии являются начальник участка и тракторист, сидевший за рулем МТЛБ. Вина пострадавшего не установлена.

Суд обязал компанию выплатить матери работника 3 млн руб., отцу — 2,5 млн руб., брату — 2 млн руб. ООО «АВ-Строй» попытался обжаловать решение, однако оно уже вступило в законную силу. На данный момент организация выплатила по 1,5 млн руб. каждому члену семьи.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
25.06.2025 Серовский завод ферросплавов выплатит родственникам погибшего работника 4,8 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Серовский райсуд обязал АО «Серовский завод ферросплавов» выплатить родственникам ...

23.12.2022 Свердловский облсуд обязал транспортную компанию «Лорри» выплатить сыну погибшего сотрудника 1,5 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2022. Свердловский облсуд обязал компанию «Лорри», занимающуюся грузоперевозками, выплатить ...

14.03.2012 ООО «Аян-строй» может быть признано банкротом

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2012. ООО «Группа компаний «Профиль» подало заявление в Арбитражный суд Свердловской области ...

06.10.2010 С ОАО «ЧМК», ЗАО «Южуралэлектромонтаж-1» и ООО «Строй Монтаж Ремонт» взыскана компенсация морального вреда в пользу матери погибшего на производстве работника

УрБК, Челябинск, 06.10.2010. С ОАО «ЧМК», ЗАО «Южуралэлектромонтаж-1» и ООО «Строй Монтаж Ремонт» взыскана компенсация ...

02.09.2009 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору: Причиной гибели работника ОАО «Высокогорский ГОК» стала неудовлетворительная организация производства работ

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2009. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору представила ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале01.09.2025«Три столицы»
Архив новостей
Сентябрь 2025 (493)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.