Суд взыскал со свердловского застройщика более 7 млн рублей за моральный ущерб

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Облсуд в Екатеринбурге признал строительную компанию «АВ-Строй» виновной в смерти своего работника. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.



Согласно материалам дела, в ноябре 2023 года во время обкатки вездехода МТЛБ на заболоченной местности в Нефтеюганском районе машина провалилась под лед и начала тонуть. Молодой человек успел выбраться на сушу, однако спустя час медработники зафиксировали смерть от травматической асфиксии.



В ходе расследования была установлена неудовлетворительная организация производства работ. Виновными в происшествии являются начальник участка и тракторист, сидевший за рулем МТЛБ. Вина пострадавшего не установлена.



Суд обязал компанию выплатить матери работника 3 млн руб., отцу — 2,5 млн руб., брату — 2 млн руб. ООО «АВ-Строй» попытался обжаловать решение, однако оно уже вступило в законную силу. На данный момент организация выплатила по 1,5 млн руб. каждому члену семьи.