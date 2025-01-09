УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:38

В Екатеринбурге смонтировали 30% «умных» детекторов от запланированного объема

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. В столице Свердловской области и окрестностях установили 30% от запланированного объема «умных» детекторов. Об этом сообщает департамент информполитики администрации Екатеринбурга.

В сентябре текущего года специалисты смонтировали в Екатеринбургской агломерации подсистемы мониторинга параметров транспортного потока. Детекторы установлены на следующих участках: 11-й километр автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов; съезды № 1 и № 2 транспортной развязки на 67-м километре ЕКАД на участке вблизи подъезда к поселку Медному; транспортная развязка разных уровней на пересечении улицы Новосибирская и ЕКАД; 9-й километр автодороги Екатеринбург — аэропорт «Кольцово».

Также в Екатеринбурге ведется работа по проектированию и строительству оптоволоконных линий связи для подключения периферийного оборудования ИТС. Объем требуемых к выполнению работ — 62 объекта с общей длиной оптоволоконных трасс 94 км. В настоящее время выполнены запросы на техусловия по всем адресам, а из общего объема уже смонтировано около 30%. В ближайших планах специалистов — подземная прокладка кабелей по оставшимся объектам.

Данные детекторов будут использоваться для увеличения пропускной способности автодорог и повышения безопасности дорожного движения, а также позволят считывать и анализировать транспортный поток в режиме реального времени и передавать информацию в «Центр организации движения».
