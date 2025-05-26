В екатеринбургском аэропорту Кольцово задержан пассажир при попытке вывезти 7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. В екатеринбургском аэропорту Кольцово у пассажира, вылетавшего в Душанбе, обнаружили незадекларированные наличные деньги общей суммой 7 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.



Сумма в пять раз превышает максимально допустимую норму — до 10 тыс. долл. США в эквиваленте. Пассажир утверждал, что не имеет при себе товары или денежные средства, подлежащие декларированию. Однако досмотр показал обратное.



В результате на мужчину завели уголовное дело по статье 200.1 УК РФ «Контрабанда наличных денежных средств». Ему грозит штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы наличных или лишение свободы до четырех лет.