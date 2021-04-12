УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:01

Роструд разошлет регионам новые методические рекомендации по борьбе с теневой занятостью

УрБК, Москва, 17.09.2025. Роструд разработал для регионов новые методические рекомендации по выявлению теневой занятости. Об этом на полях X Всероссийской недели охраны труда заявил глава ведомства Михаил Иванков.

Он пояснил, что в результате новой модели работы региональных комиссий по борьбе с теневой занятостью за I полугодие было выявлено 470 тыс. нелегальных работников.

«С 2015 эти комиссии работали, но полноценных полномочий не было. Теперь в новом законе о занятости появилась 66-я статья, которая ввела деятельность этих комиссий в правовое поле, и, соответственно, комиссии стали работать уже по-другому. Мы вводим полноценный KPI, который позволяет оценивать работу комиссии. Любой KPI — это соревнование, и здесь, естественно, каждый регион будет заинтересован выявить всех нелегальных работников. Более того, 97% из всех выявленных уже легализованы тем или иным способом», — цитирует ТАСС М. Иванкова.

Он уточнил, что разработанные Рострудом методические рекомендации проходят апробацию в семи регионах. Лучшие практики планируется распространить по всей стране.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
12.04.2021 В администрации Екатеринбурга разработали методические рекомендации по фасадам для новых объектов

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Главархитектуре Екатеринбурга разработаны методические рекомендации по оформлению ...

09.04.2019 Назначен новый глава Федеральной службы по труду и занятости РФ

УрБК, Москва, 09.04.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила ...

02.04.2019 Роспотребнадзор разработал новый СанПиН для предприятий общественного питания

УрБК, Москва, 02.04.2019. Рабочая группа, состоящая из специалистов Роспотребнадзора и представителей предприятий ...

26.05.2015 Роструд предлагает взимать социальный платеж с безработных

УрБК, Москва, 26.05.2015. Роструд РФ рассматривает ряд мер по борьбе с нелегальным трудоустройством работников, в ...

13.02.2015 Роструд проверит условия труда работников торговой сети «Магнит»

УрБК, Москва, 13.02.2015. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) проведет проверку соблюдения требований ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (462)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.