Роструд разошлет регионам новые методические рекомендации по борьбе с теневой занятостью

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2021. В Главархитектуре Екатеринбурга разработаны методические рекомендации по оформлению ...09.04.2019 Назначен новый глава Федеральной службы по труду и занятости РФ
УрБК, Москва, 09.04.2019. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Михаила ...02.04.2019 Роспотребнадзор разработал новый СанПиН для предприятий общественного питания
УрБК, Москва, 02.04.2019. Рабочая группа, состоящая из специалистов Роспотребнадзора и представителей предприятий ...26.05.2015 Роструд предлагает взимать социальный платеж с безработных
УрБК, Москва, 26.05.2015. Роструд РФ рассматривает ряд мер по борьбе с нелегальным трудоустройством работников, в ...13.02.2015 Роструд проверит условия труда работников торговой сети «Магнит»
УрБК, Москва, 13.02.2015. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) проведет проверку соблюдения требований ...