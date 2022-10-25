Губернатор Денис Паслер утвердил роспуск правительства

Губернатор Свердловской области Денис Паслер утвердил отставку правительства региона. Это следует из новых постановлений, вышедших на официальном портале правовой информации Свердловской области.



До формирования нового состава правительства все заместители губернатора и министры будут работать с приставкой и.о. Четырех членов нового правительства Дениса Паслера будут назначать после получения согласия депутатов регионального заксобрания. Областной парламент досрочно выйдет с каникул и проведет 25 сентября первое заседание.



Народным избранникам предстоит согласовывать предложенные губернатором персоналии на посты первого заместителя губернатора, министра финансов, министра социальной политики и министра по управлению государственным имуществом.



Избранный на пост губернатора Денис Паслер во вторник, 16 сентября, официально вступил в новую должность. Церемония инаугурации прошла в ККТ «Космос».