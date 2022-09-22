УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:22

Правительство Свердловской области ушло в отставку

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Правительство Свердловской области ушло в отставку после вступления Дениса Паслера в должность губернатора. Соответствующее требование прописано в Уставе Свердловской области.

Четырех членов нового правительства Дениса Паслера будут назначать после получения согласия депутатов регионального заксобрания. Областной парламент досрочно выйдет с каникул и проведет 25 сентября первое заседание.

Народным избранникам предстоит согласиться с предложенными губернатором персоналиями на посты первого заместителя губернатора, министра финансов, министра социальной политики и министра по управлению государственным имуществом.

Избранный на пост губернатора Денис Паслер во вторник, 16 сентября, официально вступил в новую должность. Церемония инаугурации прошла в ККТ «Космос».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
Сегодня, 15:57 Денис Паслер вступил в должность губернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В Екатеринбурге в здании ККТ «Космос» прошла церемония вступления в должность ...

Вчера, 17:20 В Екатеринбурге назначена дата инаугурации Дениса Паслера

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В Екатеринбурге 16 сентября состоится торжественная церемония вступления в должность ...

22.09.2022 Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопросы о назначении первого заместителя губернатора и министра соцполитики

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Законодательное собрание Свердловской области на заседании 27 сентября рассмотрит ...

15.09.2017 Правительство Свердловской области уйдет в отставку после инаугурации губернатора

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. 18 сентября 2017 после инаугурации губернатора в соответствии с Уставом Свердловской ...

29.05.2012 Правительство Свердловской области ушло в отставку

29 мая областное правительство официально ушло в отставку. Согласно уставу Свердловской области, региональный кабинет ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (421)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.