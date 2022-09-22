Правительство Свердловской области ушло в отставку

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Правительство Свердловской области ушло в отставку после вступления Дениса Паслера в должность губернатора. Соответствующее требование прописано в Уставе Свердловской области.



Четырех членов нового правительства Дениса Паслера будут назначать после получения согласия депутатов регионального заксобрания. Областной парламент досрочно выйдет с каникул и проведет 25 сентября первое заседание.



Народным избранникам предстоит согласиться с предложенными губернатором персоналиями на посты первого заместителя губернатора, министра финансов, министра социальной политики и министра по управлению государственным имуществом.



Избранный на пост губернатора Денис Паслер во вторник, 16 сентября, официально вступил в новую должность. Церемония инаугурации прошла в ККТ «Космос».