УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В Екатеринбурге в здании ККТ «Космос» прошла церемония вступления в должность ...Вчера, 17:20 В Екатеринбурге назначена дата инаугурации Дениса Паслера
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. В Екатеринбурге 16 сентября состоится торжественная церемония вступления в должность ...22.09.2022 Заксобрание Свердловской области рассмотрит вопросы о назначении первого заместителя губернатора и министра соцполитики
УрБК, Екатеринбург, 22.09.2022. Законодательное собрание Свердловской области на заседании 27 сентября рассмотрит ...15.09.2017 Правительство Свердловской области уйдет в отставку после инаугурации губернатора
УрБК, Екатеринбург, 15.09.2017. 18 сентября 2017 после инаугурации губернатора в соответствии с Уставом Свердловской ...29.05.2012 Правительство Свердловской области ушло в отставку
29 мая областное правительство официально ушло в отставку. Согласно уставу Свердловской области, региональный кабинет ...