Сегодня, 11:48

«Уральские авиалинии» одними из первых возобновят рейсы в Краснодар

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Авиакомпания «Уральские авиалинии» станет одним из первых перевозчиков, кто возобновит регулярные рейсы в аэропорт Краснодара. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале «Уральские авиалинии».

По данным авиакомпании, первый полет из аэропорта Кольцово в столицу Кубани состоится уже 20 сентября. Из Москвы перелет доступен с 18 сентября.

Напомним, что на прошлой неделе краснодарский аэропорт начал работу впервые после трехлетнего перерыва. За время простоя был укомплектован штат обученных сотрудников, а также обновлены оба терминала и инфраструктура. Открытие аэропорта улучшит транспортную доступность региона и курортов Азовского и Черного морей.
