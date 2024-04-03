«Уральские авиалинии» одними из первых возобновят рейсы в Краснодар

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Авиакомпания «Уральские авиалинии» станет одним из первых перевозчиков, кто возобновит регулярные рейсы в аэропорт Краснодара. Об этом сообщается в официальном Телеграм-канале «Уральские авиалинии».



По данным авиакомпании, первый полет из аэропорта Кольцово в столицу Кубани состоится уже 20 сентября. Из Москвы перелет доступен с 18 сентября.



Напомним, что на прошлой неделе краснодарский аэропорт начал работу впервые после трехлетнего перерыва. За время простоя был укомплектован штат обученных сотрудников, а также обновлены оба терминала и инфраструктура. Открытие аэропорта улучшит транспортную доступность региона и курортов Азовского и Черного морей.