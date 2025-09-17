УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 18:00

«Уральские авиалинии» стали первой авиакомпаний, осуществившей рейс из Екатеринбурга в Краснодар

Авиакомпания «Уральские авиалинии» выполнила 18 сентября первый после возобновления работы аэропорта в Краснодаре рейс «Москва — Краснодар». Загрузка самолета в оба направления была почти 100%. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Уточняется, что авиакомпания восстановила авиасообщение в столицу Кубани после трех с половиной лет перерыва.

20 сентября авиакомпания совершит первый перелет в Краснодар из Екатеринбурга, для жителей других городов рейсы в Краснодар возможны со стыковками в Екатеринбурге и Москве, рассказали в пресс-службе.

Напомним, о возобновлении перелета в Краснодар «Уральские авиалинии» объявили 17 сентября 2025 года.
