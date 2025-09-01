УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:12

На ЕВРАЗ повысили экономическую эффективность работы кислородно-конвертерного цеха

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Специалисты ЕВРАЗ ЗСМК установили современный стенд с датчиками и грузоподъемными устройствами на резервном участке налива чугуна кислородно-конвертерного цеха. Новая весовая система мониторит вес ковша в режиме реального времени и упростит для сотрудников контроль веса чугуна, пишет пресс-служба корпорации.

Интеграция с производственной информационной системой цеха обеспечивает точность контроля на всех этапах и упрощает технологический процесс. Ее внедрение решает несколько производственных задач: точность контроля веса чугуна выше, потери минимизированы, а прирост веса одной плавки составляет более 3,5 тонн.

Ожидаемый экономический эффект — более 100 млн руб. в год за счет снижения потерь железа и повышения выхода готовой продукции. Цифровые инструменты не только облегчают труд специалистов, но и способствуют росту эффективности производства, снижению затрат и устойчивому развитию предприятия.

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗа
