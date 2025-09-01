На ЕВРАЗ повысили экономическую эффективность работы кислородно-конвертерного цеха

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. На ЕВРАЗ ЗСМК внедрено инновационное ИТ-решение, которое оптимизировало процесс ...25.08.2025 ЕВРАЗ ЗСМК инвестирует 302 млн рублей в энергоэффективность кислородно-конвертерного цеха
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. ЕВРАЗ ЗСМК устанавливает частотные преобразователи напряжения (ЧПН) на дымососы ...03.10.2022 ЕВРАЗ ЗСМК вложил 135 млн рублей в новую аспирационную установку для конвертерного цеха
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2022. ЕВРАЗ ЗСМК вложил 135 млн руб. в новое оборудование для миксерного отделения ...20.07.2022 Экономический эффект после запуска в работу стенда для разогрева ковшей на ЕВРАЗ ЗСМК может составить 29 млн рублей в год
УрБК, Екатеринбург, 20.07.2022. В электросталеплавильном цехе ЕВРАЗ ЗСМК в рамках инвестиционного проекта запущен в ...27.08.2020 ММК запустил IT-сервисы для перевозки жидкого чугуна
УрБК, Магнитогорск, 27.08.2020. Магнитогорский металлургический комбинат запустил автоматизированную систему ...