В УрФУ заявили о росте доходов российского бизнеса из-за санкций

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Российский бизнес нарастил выручку благодаря изменениям торговых потоков после введения санкций. Как сообщает
ТАСС, к такому выводу пришли ученые УрФУ и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).
Помимо санкционных ограничений, скорее положительную роль сыграла пандемия коронавирусной инфекции, полагают исследоваители. По их версии, несмотря на санкции и COVID-19 в последние годы значительный рост прибыли продемонстрировали компании, которые наладили активные каналы поставок продукции из-за рубежа. То есть речь идет о российском бизнесе, который изначально ориентировался на страны Глобального Юга. Предприниматели, которые прежде были ориентированы в торговле на Евросоюз, начали позже переориентироваться на партнерство с Китаем.
Следует отметить, что импорт из других стран также демонстрирует положительную динамику: например, поставки из государств Центральной Азии, Индии и Турции увеличились в два-три раза по сравнению с предыдущими кварталами.
«Наиболее оперативно и эффективно на новое направление перешли предприятия, расположенные в приграничных регионах, а также в тех субъектах РФ, где ранее уже существовала развитая система торгово-экономических связей с Китаем. Такая тенденция демонстрирует, что одним из центральных барьеров для других регионов остаются логистические ограничения, влияющие как на скорость, так и на стоимость перевозок», — приводит ТАСС слова соавтора работы, профессора кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Игоря Драпкина.
Вдобавок к этому, ученые обнаружили парадокс. По их версии, финансовая господдержка не повлияла на выручку компаний. Для российского предпринимательства оказалась важнее организационная поддержка, особенно в 2022 году.
В условиях повышения издержек в 2022 году наблюдается снижение показателей рентабельности в промышленном секторе по сравнению с пиковыми значениями 2021 года. Однако в большинстве отраслей рентабельность остается выше допандемийного уровня. В 2023 году зафиксировано восстановление рентабельности, а в некоторых секторах, таких как машиностроение, отмечен значительный рост, обусловленный в значительной степени программами импортозамещения и государственными оборонными заказами.
Согласно результатам проведенных опросов, в 2022 году большинство предприятий не зафиксировали существенного ухудшения качества выпускаемой продукции вследствие переориентации поставок на Китай. Это может свидетельствовать о том, что переход на альтернативных поставщиков был осуществлен без заметного снижения производственных стандартов.