В УрФУ заявили о росте доходов российского бизнеса из-за санкций

УрБК, Москва, 26.04.2024. В 2023 году процесс импортозамещения ускорился для 36% российских предприятий в сравнении с ...

УрО РАН: В 2021 году рост промышленного производства в УрФО составил 7%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. По итогам 2021 года рост промышленного производства в Уральском федеральному округе ...

Минфин: рост ВВП России в 2014 году может замедлиться до 0,2-0,3% в случае введения новых санкций

УрБК, Москва 11.07.2014. Возможное ужесточение санкций стран Запада в отношении РФ из-за ситуации на Украине может ...

Бизнес-тренер, региональный менеджер ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» Андрей Андреев: Система МВА, которая существует сегодня в России, не дает ожидаемой отдачи для обучающихся

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2009. «Рынок бизнес-образования в России в целом сократился примерно на 50%. Скорее всего, ...