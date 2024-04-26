УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:01

В УрФУ заявили о росте доходов российского бизнеса из-за санкций

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Российский бизнес нарастил выручку благодаря изменениям торговых потоков после введения санкций. Как сообщает ТАСС, к такому выводу пришли ученые УрФУ и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Помимо санкционных ограничений, скорее положительную роль сыграла пандемия коронавирусной инфекции, полагают исследоваители. По их версии, несмотря на санкции и COVID-19 в последние годы значительный рост прибыли продемонстрировали компании, которые наладили активные каналы поставок продукции из-за рубежа. То есть речь идет о российском бизнесе, который изначально ориентировался на страны Глобального Юга. Предприниматели, которые прежде были ориентированы в торговле на Евросоюз, начали позже переориентироваться на партнерство с Китаем.

Следует отметить, что импорт из других стран также демонстрирует положительную динамику: например, поставки из государств Центральной Азии, Индии и Турции увеличились в два-три раза по сравнению с предыдущими кварталами.

«Наиболее оперативно и эффективно на новое направление перешли предприятия, расположенные в приграничных регионах, а также в тех субъектах РФ, где ранее уже существовала развитая система торгово-экономических связей с Китаем. Такая тенденция демонстрирует, что одним из центральных барьеров для других регионов остаются логистические ограничения, влияющие как на скорость, так и на стоимость перевозок», — приводит ТАСС слова соавтора работы, профессора кафедры международной экономики и менеджмента УрФУ Игоря Драпкина.

Вдобавок к этому, ученые обнаружили парадокс. По их версии, финансовая господдержка не повлияла на выручку компаний. Для российского предпринимательства оказалась важнее организационная поддержка, особенно в 2022 году.

В условиях повышения издержек в 2022 году наблюдается снижение показателей рентабельности в промышленном секторе по сравнению с пиковыми значениями 2021 года. Однако в большинстве отраслей рентабельность остается выше допандемийного уровня. В 2023 году зафиксировано восстановление рентабельности, а в некоторых секторах, таких как машиностроение, отмечен значительный рост, обусловленный в значительной степени программами импортозамещения и государственными оборонными заказами.

Согласно результатам проведенных опросов, в 2022 году большинство предприятий не зафиксировали существенного ухудшения качества выпускаемой продукции вследствие переориентации поставок на Китай. Это может свидетельствовать о том, что переход на альтернативных поставщиков был осуществлен без заметного снижения производственных стандартов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
26.04.2024 В 2023 году процесс импортозамещения ускорился для 36% российских предприятий

В 2023 году процесс импортозамещения ускорился для 36% российских предприятий в сравнении с показателями 2022 года, для ...

26.04.2024 В 2023 году процесс импортозамещения ускорился для 36% российских предприятий

УрБК, Москва, 26.04.2024. В 2023 году процесс импортозамещения ускорился для 36% российских предприятий в сравнении с ...

22.04.2022 УрО РАН: В 2021 году рост промышленного производства в УрФО составил 7%

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. По итогам 2021 года рост промышленного производства в Уральском федеральному округе ...

11.07.2014 Минфин: рост ВВП России в 2014 году может замедлиться до 0,2-0,3% в случае введения новых санкций

УрБК, Москва 11.07.2014. Возможное ужесточение санкций стран Запада в отношении РФ из-за ситуации на Украине может ...

14.04.2009 Бизнес-тренер, региональный менеджер ООО «Страховая компания «СиВ Лайф» Андрей Андреев: Система МВА, которая существует сегодня в России, не дает ожидаемой отдачи для обучающихся

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2009. «Рынок бизнес-образования в России в целом сократился примерно на 50%. Скорее всего, ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (462)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.