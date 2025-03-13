ЕВРАЗ вложится в Единую систему производственных показателей

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. ЕВРАЗ НТМК оснастил доменный цех современной системой мониторинга высоковольтного ...15.03.2023 На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы доменщиков
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2023. На ЕВРАЗ НТМК прошел первый этап межзаводской школы специалистов доменного ...12.10.2022 ЕВРАЗ ЗСМК планирует сэкономить до 60 млн рублей в год за счет перехода на светодиодное освещение на производстве
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2022. На ЕВРАЗ ЗСМК реализуется новая техническая политика по светотехнике. Теперь на ...02.09.2019 На ЕВРАЗ ЗСМК устанавливают навигационную систему на железнодорожном транспорте
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2019. На ЕВРАЗ ЗСМК устанавливают навигационное оборудование на базе ГЛОНАСС и датчики ...18.05.2016 ЕВРАЗ НТМК за 5 лет сэкономил более 800 млн рублей благодаря рационализации
УрБК, Екатеринбург, 18.05.2016. За последние пять лет ЕВРАЗ НТМК удалось сэкономить более 800 млн руб. за счет ...