Сегодня, 15:32

ЕВРАЗ вложится в Единую систему производственных показателей

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Более чем 300 млн руб. вложит ЕВРАЗ в первый этап Единой системы производственных показателей (ЕСПП). Об этом сообщает пресс-служба корпорации.

ЕВРАЗ вложится в Единую систему производственных показателей
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

Новая система поможет руководителям на всех уровнях принимать более точные, быстрые и обоснованные решения по управлению производством. На первом этапе создана общая концепция ЕСПП как каскада дашбордов и сформирована основа для ее дальнейшего разворачивания: определена методология, создано хранилище данных, используются облачные технологии и управляемые сервисы. На сегодня ЕСПП отслеживает свыше 2 тысячи производственных показателей и формирует более 50 аналитических дашбордов и отчетов.

Сейчас система охватывает процессы от добычи руды до выплавки чугуна в доменных цехах ЕВРАЗ НТМК и ЕВРАЗ ЗСМК. ЕСПП также адаптируется для качественного расчета месячных показателей премирования для всего производства компании. Начальники цехов уже используют ЕСПП для контроля за производственными показателями. В отчеты по вариативности выводятся причины отклонений и различные технологические показатели, что облегчает поиск закономерностей и первопричин.
