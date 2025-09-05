УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 17:10

В Екатеринбурге с октября 2025 года бюджетным работникам повысят оклады на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. В Екатеринбурге работникам муниципальных учреждений с октября 2025 года повысят оклады на 4,5%. Об этом сообщает департамент информполитики горадминистрации.

В постановлении, подписанном главой Екатеринбурга Алексеем Орловым, предписывается индексация окладов работникам муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений города. Эти средства были предусмотрены в бюджете на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов.

Уточняется, что данная индексация не распространяется автоматически на учителей, врачей в муниципальных поликлиниках или воспитателей в детских садах, так как их зарплаты регулируются другими документами.

Ранее Свердловскстат сообщал, что средняя зарплата в УрФО за январь-июнь выросла на 13,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реальная начисленная зарплата увеличилась на 3%.
