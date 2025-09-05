В Екатеринбурге с октября 2025 года бюджетным работникам повысят оклады на 4,5%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...05.09.2025 Реальная начисленная зарплата в УрФО увеличилась на 3%
УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций ...05.08.2025 Реальная зарплата жителей Свердловской области за год выросла на 7%
Реальная зарплата (номинальная зарплата с учетом инфляции) жителей Среднего Урала в январе-июне 2025 года выросла на ...05.08.2025 Реальная зарплата жителей Свердловской области за год выросла на 7%
УрБК, Екатеринбург, 05.08.2025. Реальная зарплата (номинальная зарплата с учетом инфляции) жителей Среднего Урала в ...07.09.2020 Зарплаты бюджетников в России с октября проиндексируют на 3%
УрБК, Москва, 07.09.2020. С 1 октября зарплаты российских бюджетников проиндексируют на 3%. Соответствующее ...