УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:12

Сотни тысяч водителей такси могут уйти с рынка из-за закона о локализации автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2025. Возможно, уже в 2026 году общее количество водителей в отрасли российского такси снизится на 200 тыс. человек. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Требования закона о локализации автомобилей, станут обязательными для отрасли с 1 марта 2026 года.

Отток водителей может произойти за счет того, что большинству самозанятых таксистов будет недоступна замена автомобиля на требуемые модели из-за высокой стоимости новых машин российского производства, недоступности программ льготного автокредитования и лизинга, говорили ранее в Объединении самозанятых России.

По версии Российского союза промышленников и предпринимателей, на конец 2024 года в отрасли насчитывается более 700 тыс. автомобилей, принадлежащих физлицам, свыше 70% из которых используются для подработки. При этом около 79% таких автомобилей не соответствуют требованиям принятого закона о локализации.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
27.05.2025 Сервисы такси переходят на схему аренды машин с водителем

УрБК, Москва, 27.05.2025. Сервисы такси переходят на схему аренды машины с водителем, чтобы не подпасть под действие ...

14.05.2025 Госдума РФ приняла закон о локализации машин такси

УрБК, Москва, 14.05.2025. Госдума одобрила во втором и третьем чтениях законопроект, который предусматривает перевод ...

08.02.2024 Законопроект о «русификации» такси может сократить объем участников отрасли

УрБК, Москва, 08.02.2024. Участники отрасли полагают, что законопроект, разрешающий регионам России вводить требования ...

22.12.2023 В ходе рейда свердловской ГИБДД 20 машин нелегальных такси отправили на штрафстоянку

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2023. Госавтоинспекция Свердловской области начала подводить итоги операции «Нелегальный ...

22.03.2016 Объем нелегального рынка такси в России составляет 116 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2016. Объем теневого рынка такси в России в 2015 году составил 116,4 млрд руб. Об этом ...

Популярные новости
21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России05.09.2025Послевкусие креативной недели28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты04.09.2025Суд как драйвер развития туризма на Урале
Архив новостей
Сентябрь 2025 (421)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.