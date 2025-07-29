УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:21

Производство стали в России к 2035 году увеличится на 8%

УрБК, Москва, 16.09.2025. Производство стали в России к 2035 году достигнет 78 млн т, что на 8% превышает показатели выплавки прошлого года. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании B1, на который ссылаются «Ведомости».

Ожидается, что в 2026 году показатель выплавки начнет постепенно увеличиваться, и достигнет отметки 70 млн т (+9% к уровню 2025 года), к 2027 году он увеличится до 71 млн т (+1% к уровню предыдущего года), в 2028 году — до 72 млн т (+1%), в 2029 году вырастет до 73 млн т (+1%).

В 2032 году производство придет к рекорду 2021 года – 76 млн т, а в 2033 г. превысит его — 77 млн т. Однако в текущем году выпуск стали, по прогнозу аналитиков снизится на 11% до 64 млн т.

Ранее Минпромторг РФ сообщал, что выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8% в сравнении с тем же периодом 2024.
