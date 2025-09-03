УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 09:00

Официальный курс доллара США снизился до 83,07 руб., евро подорожал до 97,45 руб.

УрБК, Москва, 16.09.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 сентября 2025 года. Курс доллара США снизился на 1,3 руб., до 83,07 руб., евро подешевел на 1,88 руб., до 97,45 руб.
